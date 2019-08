Bagni della Regina Giovanna, un ferito grave: corsa contro il tempo per salvarlo

Bagni della Regina Giovanna a Sorrento, un bagnante è stato tratto in salvo dalla Guardia Costiera di Castellammare, grazie all'ausilio di un tender.

L'uomo, ferito in maniera grave, è stato soccorso, nonostante si trovasse in un punto molto scogliosoe in condizioni di mare avverso.

Il bagnante, una volta a riva, è stato trasportato dl 118 in ospedale.