Accoltellamento in strada a San Giorgio a Cremano: 46enne in fin di vita

E' stato trovato in strada in via Cavalli di Bronzo, a San Giorgio a Cremano, il corpo di un 46enne straziato da una serie di ferite da arma da taglio, al volto e alle braccia.

L'uomo è stato ricoverato in prognosi riservata al Loreto Mare. Decisivo l'intervento dei carabinieri, intervenuti sul posto dopo una segnalazione dei cittadini.

Secondo le prime indiscrezioni, risulterebbe ferito anche l'accoltellatore del 46enne.