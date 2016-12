Ventenne ferito per difendere la fidanzata, i medici: "Grave ma non in pericolo di vita"

Proseguono le indagini sul terribile episodio avvenuto ieri sera a Torre del Greco, in cui un 20enne è stato ferito a colpi d'arma da fuoco perché ha reagito ad una banda di malviventi che volevano rapinare sia lui che la fidanzata.

Il ragazzo è un incesurato. Era in sella al suo scooter, in compagnia della ragazza, lungo via del Corallo. Poi l'assalto: in due hanno provato a rubargli il mezzo, ma lui ha reagito difendendo scooter e fidanzata. Poi gli spari. È stato trasportato prima all'ospedale Maresca di Torre del Greco e successivamente trasferito a quello di Boscotrecase, dove è stato operato nella notte.

Il 20enne è stato colpito da almeno tre proiettili, alla schiena e ad un polpaccio. Le sue condizioni restano gravi, sebbene i medici le abbiano definite stazionarie e lo considerino non più in pericolo di vita.

Ai carabinieri ha riferito di essere stato colpito da due rapinatori. I militari stanno verificando il suo racconto, anche visionando immagini di telecamere di videosorveglianza installate nella zona in cui è successo il fatto.