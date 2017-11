Movida violenta, quattro feriti: colpi di pistola esplosi da uno scooter in corsa

Sono sei i colpi esplosi da due armi diverse, tra la folla, nella zona dei baretti di Chiaia, prima dell'alba, alle 3 del mattino. A fare fuoco ad altezza d'uomo due persone giunte in sella ad uno scooter. La Polizia, che indaga sul caso, sta ricostruendo gli accadimenti attraverso l'ausilio dei filmati delle telecamere per la videosorveglianza. L'atto criminoso sarebbe scaturito dopo una rissa tra due comitive, ma non si esclude alcuna pista.

IL BILANCIO DEI FERITI

Sono quattro i giovani rimasti feriti, residenti tra i Quartieri Spagnoli e il Pallonetto Santa Lucia (alcuni di loro hanno precedenti). A preoccupare maggiormente sono le condizioni di un 16enne colpito da una pallottola al torace. Le sue condizioni sono serie, ma non è in pericolo di vita. Una 19enne è stata raggiunta dai colpi di arma da fuoco al seno e guarirà in 30 giorni. Ferite più lievi alla gamba per un 14enne e per un 18enne, che proprio oggi compie la maggiore età, colpito al braccio.

Recuperati dalla Polizia sul posto sei bossoli di arma da fuoco. E' caccia ai colpevoli dell'atto criminoso.