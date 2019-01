In dieci contro uno sul lungomare: trentenne ferito nella notte di Capodanno

Durante la notte di Capodanno un trentenne napoletano, che aspettava alcuni amici all’esterno di un noto locale del lungomare, è stato colpito con il calcio della pistola da un gruppo di giovanissimi, senza alcun apparente motivo. I fatti sono accaduti a notte inoltrata: la vittima si accomodava su uno dei tavolini all’esterno, ispezionando il menu per ingannare l’attesa. Dopo un veloce e ingiustificato invito ad allontanarsi, ignorato dalla vittima, un fischio – percepito chiaramente - richiamava all’azione un gruppo di giovani, che arrivava in sella ai motorini. Uno di loro colpiva immediatamente il trentenne al capo. Un’azione fulminea, che la vittima non sa spiegarsi: “Ero seduto e non davo fastidio, hanno cominciato a minacciarmi, a chiedermi se stavo guardando. Poi quel fischio e l’arrivo della ‘paranza’. Non ho avuto neanche il tempo di andarmene”.

Il trentenne è stato costretto a ricorrere alle cure mediche nell’ospedale C.T.O: diversi punti di sutura applicati in testa. Denunciati i fatti ai carabinieri, i giovanissimi si erano già resi irreperibili e i proprietari del locale hanno spiegato di non conoscere l’uomo autore del “fischio”.