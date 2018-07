Carcere di Poggioreale, crollo calcinacci nella sala colloqui: ferita una donna

Tragedia sfiorata nella sala colloqui del carcere di Poggioreale. Una donna di 44 anni è stata colpita alla testa e all'orecchio da alcuni calcinacci crollati dal soffitto del carcere, mentre stava attendendo il marito.

La 44enne è stata trasportata al Cardarelli, dove le sono state prestate le prime cure. La prognosi è di 10 anni per la donna, ancora turbata per quanto accaduto.

Il presidente dell'associazione "Ex detenuti", Pietro Ioia, ha indetto una conferenza stampa con i giornalisti martedì, per metterli al corrente della situazione di rischio per i detenuti e per i propri familiari.