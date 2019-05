Bimba ferita a piazza Nazionale: video del killer in azione

Piazza Nazionale, un uomo armato, vestito di nero, con il viso nascosto da un casco integrale, inizia a sparare in direzione di Salvatore Nurcaro.

Oltre al 32enne colpisce anche Noemi, una bambina di quattro anni, che nel video (pubblicato da Borrelli) delle telecamere a circuito chiuso della piazza si vede mentre agita la manina in segno di aiuto dopo essere stata gravemente ferita.

Le condizioni della piccola sono ancora critiche, dopo l'operazione subita al Santobono.

Situazione critica

"Poco fa ho saputo che per ora purtroppo non ci sono miglioramenti per Noemi. Ecco invece il video dell'orrore durante la sparatoria avvenuta l'altro giorno. Nessuna pietà per quella #bambina che alza il braccio per due volte dopo essere stata trafitta da un proiettile da guerra. Ore 16.40, via Acquaviva, angolo piazza Nazionale. Fugge l'obiettivo designato, il killer gli spara alle spalle e colpisce anche la piccola, che a terra fa appena in tempo ad alzare il braccio. Nessuna comprensione o giustificazione per questi criminali", denuncia il consigliere regionale Borrelli.

Santobono

"Nel tardo pomeriggio di oggi mi sono nuovamente recato all’Ospedale Santobono. Ho parlato con i medici per gli ultimi aggiornamenti sulla piccolina ricoverata e mi ha fatto piacere restare a parlare con i genitori della bambina, persone splendide che, con forza, dignità e coraggio, stanno vivendo giorni terribili. A loro ho trasmesso la forza della vicinanza della città di Napoli. Ho, poi, voluto incrociare, salutandoli, i volti dei parenti che attendono in trepidazione notizie dei loro piccoli ricoverati in rianimazione. Un grazie di cuore lo voglio rivolgere al personale tutto dell’Ospedale, medici in testa, che fanno un lavoro prezioso con professionalità, abnegazione e umanità". E' il post Facebook di Luigi de Magistris.