Sfregia la maestra a scuola, la preside: "E' un ragazzo che viene da una buona famiglia"

La preside dell'istituto superiore professionale Majorana-Bachelet di Santa Maria a Vico, Maria Giuseppa Sgambato, ha rilasciato alcune dichiarazioni in merito all'aggressione subita dalla professoressa Franca Di Blasio da un giovane studente, in occasione dell'onorificenza della docente come Cavaliere dell'Ordine al Merito della Repubblica Italiana.

"In molti hanno pensato che il ragazzo che ha sfregiato la professoressa con un coltello provenisse da una famiglia disagiata e in difficoltà economica, ma invece si tratta di una famiglia benestante (residente ad Acerra), che il giorno dell'aggressione era appena tornata dalla settimana bianca"

Franca Di Blasio è stata ferita con un'arma da taglio da un alunno, affidato, dopo l'aggressione, ad una comunità di recupero a Napoli.