Ferisce con un coltello la compagna incinta: in manette

Ieri notte, gli agenti del commissariato Pianura hanno arrestato un 26enne napoletano accusato dei reati di lesioni personali e maltrattamenti in famiglia. Alle 4 circa, i poliziotti in servizio di controllo del territorio, si sono recati a vico Carrozzieri per la segnalazione di una lite. Giunti sul posto sono stati contattati dalla madre del giovane che li ha accompagnati presso l’appartamento dove c’era una donna incinta con un'evidente ferita da taglio ad una coscia e segni di maltrattamento, ed un giovane dai modi aggressivi ed in manifesto stato alcolico.

L'arresto

Gli agenti hanno contattato il 118 per la donna e hanno bloccato il giovane che è stato arrestato ed accompagnato in ufficio per gli adempimenti di tiro. Dalla perquisizione effettuata all’interno dell’appartamento i poliziotti hanno sequestrato un coltello di a serramanico della lunghezza di 16 cm occultato nel cassetto di una specchiera e un coltello con manico in legno della lunghezza di 22,5cm sporco di sangue, occultato in un cassetto tra la biancheria. La donna è stata ricoverata al Cardarelli e non è in pericolo né per lei né per il nascituro. Il 26enne è stato arrestato e accompagnato presso il carcere di Poggioreale a disposizione dell’autorità giudiziaria, in attesa del rito per direttissima.