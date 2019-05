Sparatoria a piazza Nazionale, Salvatore Nurcaro sta meglio: vicina la dimissione

Salvatore Nurcaro, il pregiudicato obiettivo del raid a piazza Nazionale in cui è stata ferita la piccola Noemi e la nonna Immacolata, sta meglio ed è pronto per essere dimesso. Lo comunica la direzione sanitaria dell'Asl Napoli 1 che ha diramato una nota sulle sue condizioni. Vengono descritte come in netto miglioramento e a giorni potrebbe essere anche dimesso dall'ospedale del Mare dove è ricoverato. Sarà necessaria ancora una tac di controllo dopodiché potrà lasciare la struttura ospedaliera.

Le indagini

Nurcaro verrà anche interrogato dagli investigatori che stanno indagando sul suo ferimento per provare a ricostruire il movente del tentativo omicidiario. Per ora sono due le ipotesi investigative sul tavolo. Un debito con colui che doveva essere il suo presunto killer, Armando Del Re, o il pestaggio, a opera di Nurcaro, del figlio di un noto pregiudicato di San Giovanni a Teduccio con cui lavorerebbe Del Re.