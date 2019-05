Ferimento Noemi, Armando Del Re trasferito nel carcere di Terni

Armando Del Re è stato trasferito nel carcere di Terni. Colui che viene identificato come chi ha sparato a piazza Nazionale ferendo Salvatore Nurcaro, la piccola Noemi e la mia Immacolata. Dopo l'arresto a Siena, Del Re è stato trasferito dal carcere senese a quello di alta sicurezza di Terni in ragione della gravità del reato che gli viene contestato. Come lui, anche il suo fascicolo ha lasciato Siena alla volta dell'ufficio Gip del tribunale di Napoli dove è stato trasferito per competenza.

I prossimi passi giudiziari

Sarà un giudice napoletano a dover emettere una nuova misura cautelare ai danni del pregiudicato e lo farà entro i venti giorni di tempo rispetto alla prima misura emessa dal collega senese. Da quel momento i legali di Del Re potranno inoltrare istanza di revisione della misura al tribunale del Riesame. Misura che al momento si basa su alcuni elementi indiziari raccolti ai danni dell'indagato.

Gli indizi a carico dei fratelli Del Re

Le immagini delle telecamere di sorveglianza della zona del raid rappresentano uno degli elementi fondamentali su cui si poggia il castello accusatorio che coinvolge anche il fratello di Del Re, Antonio. Anche nel suo caso il fascicolo è stato inviato a Napoli, dal Gip di Nola, per competenza e l'iter e i tempi sono gli stessi. Entrambi devono rispondere dell'accusa di tentato omicidio plurimo, ricettazione e porto abusivo d'arma da fuoco, il tutto aggravato dal contesto mafioso.