Ferimento Arturo: chiesto incidente probatorio per un testimone

Dovrà essere ascoltato, in condizioni protette nel corso di un incidente probatorio, il minore primo tra i possibili testimoni dell'aggressione ad Arturo, il 17enne ferito a via Foria. È questa la richiesta della procura dei Minorenni di Napoli. Anch'egli minorenne, è stato il primo ad essere aggredito dal branco che ha poi accoltellato Arturo. Potrebbe così fornire dettagli fondamentali alle indagini anche perché sarebbe il primo ad aver riconosciuto anche il “nano”, il minorenne arrestato per il raid.

Per questo motivo le sue testimonianze vanno portate dinanzi al Gip e tutelate per il prosieguo del procedimento giudiziario. Intanto anche le difese degli indagati, però, stanno andando al contrattacco. Il legale del secondo minorenne arrestato G.P. detto “tic-tac”, Giulia Esposito ha chiesto che vengano analizzati dei video che testimonierebbero la presenza del suo assistito in un altro punto della città al momento dell'aggressione. Si è anche opposta all'incidente probatorio.