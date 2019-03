Femminicidio Norina Matuozzo: "Su Napoli nord è emergenza violenza di genere"

Nota - Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di NapoliToday

Apprendiamo con sgomento del brutale femminicidio della giovane donna Norina Matuazzo avvenuto questa mattina sul territorio del comune di Melito di Napoli. Come centro antiviolenza ricadente nel territorio dell’ambito N.16, non abbiamo mai ricevuto segnalazioni inerenti la giovane vittima della folle violenza di questa mattina – centro antiviolenza Terra Viva - da molto tempo ci occupiamo di violenza di genere e denunciamo che il territorio di Napoli Nord è estremamente colpito da questo odioso fenomeno. Proprio per questo motivo da alcuni mesi abbiamo proposto presso il Comune di Melito di Napoli e all’Ambito Territoriale N 16, un progetto che ha come obiettivo il rafforzamento della rete antiviolenza su questi territori e la divulgazione delle informazioni necessarie per rivolgersi al Centro antiviolenza Terra Viva, proprio per aumentare la prevenzione ed evitare simili tragedie. L’Amministrazione del comune di Melito di Napoli che è capofila per l’Ambito Territoriale N16, proprio in questi mesi si è impegnata ad approvare il progetto presentato per rafforzare l’attività di prevenzione contro la violenza sulle donne e i minori messa in atto dal centro antiviolenza Terra Viva, su tutto il territorio di ambito. Alla luce di questa assurda tragedia, certamente è giunto il momento di accelerare la messa in atto del progetto presentato.