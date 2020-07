"Meridionali inferiori", diffida dell'Agcom per le parole di Vittorio Feltri su Rete 4

"Avevamo ragione io e Maurizio De Giovanni. Quel “i meridionali sono inferiori” pronunciato da Vittorio Feltri ospite nel programma di Mario Giordano su Rete 4 sono da condannare secondo l’Agcom. C'è un limite a tutto e quel limite da tempo è stato superato. Giusta la decisione dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni”. Lo scrive il senatore Sandro Ruotolo sul suo profilo social commentando il pronunciamento dell'Agcom sulle parole offensive contro i meridionali pronunciate da Feltri. Parole offensive che indussero il senatore Ruotolo e lo scrittore De Giovanni a segnalare la vicenda all'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni” oltre che adire le vie legali e denunciare Feltri per diffamazione.

