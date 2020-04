Feltri: "Senza il Pil della Lombardia, in Campania si morirebbe di fame"

Vittorio Feltri ancora a ruota libera su Twitter. Il direttore di Libero fa parlare ancora di sè nelle ultime ore, con un nuovo discutibile post sui social che riguarda Napoli e la Campania.

"De Magistris dice: modello Lombardo un bluff, Napoli responsabile. Peccato che in Lombardia si produca il 25 per cento del Pil nazionale. Senza il quale in Campania si morirebbe di fame", scrive il giornalista bergamasco.

