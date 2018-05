A Ercolano l'ostello “dedicato” al boss della Mala del Brenta

Il volto del boss nel giorno del suo arresto. Uno scatto reso celebre in tutto il mondo così come le gesta del criminale fotografato. Hanno scelto lui come “frontman” inconsapevole i proprietari di un ostello ad Ercolano. Si tratta di Felice Maniero, noto come il boss della “Mala del Brenta”, il gruppo criminale del Nord-Est italiano dedito soprattutto alle rapine ed agli assalti ai portavalori. “Faccia d'angelo” compare come “logo” dell'ostello “Hostello Felice”, in un gioco di parole con il suo nome che sembra molto fuori-luogo.

Così nella città di Radio Siani e citata a modello nazionale per le denunce dei commercianti contro il racket, esiste un ostello nel “Miglio d'oro” che richiama la figura del boss. Come racconta Vicenzatoday, non è la prima volta che venga “dedicato” qualcosa ai mafiosi locali. Nel 2013 vennero stampate anche delle magliette con la scritta “fasso rapine” sempre inneggianti al gruppo del Brenta.