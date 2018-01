"Addio Fefè", il 41enne showman napoletano si accascia sul palco e muore

L'intrattenitore, comico e showman napoletano Felice De Martino, 41 anni, è morto ieri durante uno spettacolo. L'uomo era sul palco quando si è accasciato per un malore e, da quello che si apprende, a nulla sarebbero valsi i soccorsi. Felice era noto come 'Fefè', suo nome d'arte e nomignolo per tutti gli amici e parenti. L'uomo, originario di Poggiomarino, era ben voluto da tutti. "Era un giovane che rincorreva i suoi sogni e le sue passioni. Gli piaceva lo spettacolo, allietare il pubblico, e riusciva a farlo con dedizione e amore. Il rammarico è grande quando a spezzarsi è una giovane vita. Riposa in pace", così scrive un amico su facebook.



Tanti i messaggi di condoglianze che stanno arrivando in questi minuti, da parte di amici o persone che avevano assistito ai suoi spettacoli: "Fefè, così ti chiamavano tutti, eri una persona stupenda, sicuramente porterai gioia fra gli angeli"; "Ciao caro amico ti conosco dall'infanzia e il tuo sorriso e la tua voglia di allegria sono stati sempre la forza di vita".