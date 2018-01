Federico e Michela tornano a casa: ritrovati i due fidanzatini scappati da Sorrento

Federico (15, di Meta) e Michela (16, di Vico Equense) stanno bene, e sono tornati a casa dai genitori. I due giovanissimi fidanzati della Penisola Sorrentina erano scomparsi dallo scorso lunedì mettendo in ansia l'intera comunità locale.

È a Roma che hanno trascorso i giorni scorsi, a quanto pare ospitati – ma è una versione al vaglio degli inquirenti – da un ragazzo conosciuto in un bus, che abitava in un appartamento non lontano dalla stazione Tiburtina.

La polizia, che li ha ascoltati, ha avviato delle indagini per scandagliare eventuali punti oscuri nella loro versione dei fatti. I due fidanzati sono tornati a casa, accolti con affetto e commozione dai familiari. A quanto dichiarato dai ragazzi, erano state proprio litigi coi familiari a scatenare l'allontanamento volontario.