È scomparso Federico Coppola, quindicenne di Meta di Sorrento

Non si hanno più notizie di Federico Coppola, 15enne di Meta di Sorrento scomparso ieri, a quanto pare con la fidanzata, sua coetanea. Il ragazzo doveva tornare ieri a casa. Frequenta l'istituto turistico San Paolo. In questi minuti l'appello viene condiviso da centinaia di persone: i suoi cari hanno inteso diffondere un numero di telefono per facilitare le ricerche. 338 66 37 756 è il numero a cui rivolgersi per segnalare la presenza di Federico Coppola.