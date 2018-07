Fiat di Pomigliano, operai contro CR7: "Lavoriamo 10 giorni al mese, così spendete i soldi?"

Cristiano Ronaldo alla Juventus ha già scatenato il pessimismo dei tifosi napoletani per la prossima lotta scudetto. Ma le proteste vere e proprie si sollevano da Pomigliano d'Arco, sede della fabbrica Fiat, proprietà Agnelli come la Juventus. Come riportato dal Corriere del Mezzogiorno, alcuni operai si sentono mortificati: "Sono 18 anni che lavoro in Fiat e non ho un aumento da dieci anni", dice un rappresentante. "Tutti gli stabilimenti sono in cassa integrazione, qui a Pomigliano lavoriamo 11-12 giorni al mese. Però la Fca spende 126 milioni all'anno di sponsorizzazioni".