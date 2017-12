Il 2017 che se ne va: i fatti dell'anno che stiamo per salutare

Il 2017 è stato un anno con alcune gioie ma tanti dolori per la città di Napoli e la sua area metropolitana. Il terremoto sull'isola di Ischia ad agosto, il crollo della palazzina a Torre Annunziata, la tragedia della Solfatara e i ripetuti incendi estivi che hanno devastato il Parco Nazionale del Vesuvio, hanno segnato in maniera indelebile questi ultimi 12 mesi, che NapoliToday ha cercato di ripercorrere.

Un fatto di sangue sconvolge i primi giorni dell'anno. Il 27 gennaio, infatti, in via Montevergine a Soccavo, un giovane di soli 20 anni, Renato Di Giovanni, ex promessa del calcio napoletano ed ex Primavera del Napoli, viene ucciso tra la folla in pieno giorno in un agguato.

MORTE RENATO DI GIOVANNI, IL RICORDO DEI SUOI EX COMPAGNI DEL NAPOLI

SODDISFAZIONI DALLA MUSICA E DALLO SPORT - A febbraio e marzo, invece, a tenere banco sono lo sport e la musica. Il Napoli, infatti, è impegnato nel doppio emozionante confronto con il Real Madrid negli ottavi di finale di Champions League. Gli spagnoli hanno la meglio con un doppio 3-1, ma gli azzurri escono dalla doppia sfida a testa alta, generando grande entusiasmo tra i tifosi e acquistando una maggiore consapevolezza anche in campionato. Sempre a febbraio due napoletani, Lele e Maldestro, sbancano Sanremo, aggiudicandosi rispettivamente il primo ed il secondo posto tra le Nuove Proposte. A marzo, invece, è Enzo Avitabile a portare la città di Napoli in alto. Il grande artista partenopeo, infatti, vince il David di Donatello 2017 come "Miglior musicista" per la colonna sonora del film "Indivisibili" di Edoardo De Angelis e quello come "Miglior canzone originale" per "Abbi pietà di noi".

L'ADDIO A ZURZOLO E DE CRESCENZO - Aprile e giugno si portano via due leggende della musica e dello sport: Rino Zurzolo e Paolo De Crescenzo. Nel mese di maggio, invece, a Sant'Antimo, una ragazzina di 15 anni, Rosa Di Domenico, esce per andare a scuola e scompare nel nulla. Dietro la sparizione della giovane c'è Alì Qasib, un pakistano conosciuto in chat. Dopo mesi di angoscia per i genitori della 15enne, a metà dicembre Rosa invia un video datato 4 novembre alla famiglia, trasmesso anche dalla trasmissione Rai "Chi l'ha visto", in cui dice alla madre e al padre di stare bene. "Mi sembra che mia figlia non stia bene. Deve tornare qui", dice in lacrime la mamma della giovane dopo il video.

LUGLIO TRA QUALCHE GIOIA E MOLTI DOLORI - Luglio si apre con la cittadinanza onoraria di Napoli a Diego Armando Maradona, consegnata dal Sindaco Luigi de Magistris all'ex capitano azzurro in una cerimonia a Palazzo San Giacomo. Successivamente il 'Pibe de Oro' saluterà i napoletani in una grande festa in Piazza Plebiscito.

MARADONA ABBRACCIA NAPOLI: I MOMENTI PIU' EMOZIONANTI | VIDEO

Comincia, poi, una lunga estate di tragedie: all'alba del 7 luglio, infatti, a Torre Annunziata il crollo di una palazzina in via Rampe Nunziante provoca la morte di 8 persone. Tra loro anche due bambini.

CROLLO TORRE ANNUNZIATA, I RACCONTI DEI TESTIMONI | VIDEO

Poche ore dopo, domenica 9 luglio, comincia l'impressionante e drammatica sequela di incendi sul Vesuvio, che si protrarrà per giorni e giorni, distruggendo e devastando il Parco Nazionale.

VESUVIO IN FIAMME: CASE DISTRUTTE E RISTORANTI EVACUATI - VIDEO

A fine luglio, in un garage di Ponticelli, vengono trovati i resti di Vincenzo Ruggiero. A confessare di aver ucciso il 25enne, per motivi di gelosia, è Ciro Guarente.

L'AGOSTO FUNESTO DI ISCHIA - Agosto, invece, è un mese davvero drammatico per l'isola di Ischia. Venedì 11, infatti, una ragazza napoletana del quartiere Vomero, Alessia Piatti, di soli 18 anni, muore annegata dopo essersi tuffata nelle acque della spiaggia di Cava dell'Isola. La sera di lunedì 21, poi, la terra trema forte a Casamicciola: un sisma di magnitudo 4.0 provoca 2 morti e 39 feriti.

TERREMOTO ISCHIA: LE IMMAGINI DEL SALVATAGGIO DEL PICCOLO CIRO - VIDEO

LA TRAGEDIA DELLA SOLFATARA - Anche settembre è mese di accadimenti funesti. L'8 settembre a Mugnano, dopo una lite sotto casa dell'ex fidanzato, una giovane ballerina di soli 24 anni, Alessandra Madonna, muore trascinata dall'auto dell'ex a cui si era aggrappata. Pochi giorni dopo, il 12 settembre, una famiglia di turisti, originari del Veneto, padre, madre e figlio, precipitano nel cratere della Solfatara e muoiono.

TRAGEDIA DELLA SOLFATARA: DISTRUTTA UN'INTERA FAMIGLIA | VIDEO

IL RITORNO DI GOMORRA - L'autunno, invece, segna il ritorno in tv di Gomorra, la seguitissima serie tv, giunta alla terza stagione. 12 i nuovi episodi, suddivisi in sei settimane. La stagione si conclude con la morte di uno dei grandi protagonisti della serie: Ciro Di Marzio "l'immortale" interpretato da Marco D'Amore. Intanto Salvatore Esposito annuncia sui social che è già in fase di scrittura la quarta stagione.

BOOM DI TURISTI PER IL NATALE - Dicembre è il mese del nuovo boom turistico a Napoli. Le strade del Centro Storico ed in particolare San Gregorio Armeno, vengono prese d'assalto dai persone provenienti da ogni parte del mondo, che invadono le vie dei pastori con una vera e propria marea umana.

L'INTERVISTA DI FINE ANNO DI NAPOLITODAY AL SINDACO DE MAGISTRIS - VIDEO

NAPOLI CAMPIONE D'INVERNO - Con la vittoria per 1-0 sul campo del Crotone con una rete di Marek Hamsik, sempre più recordman di gol in maglia azzurra dopo aver superato Maradona nel match contro la Sampdoria, la squadra di Sarri si laurea campione d'inverno per la seconda volta negli ultimi tre campionati. I partenopei chiudono l'anno solare imbattuti in trasferta in campionato.