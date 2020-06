Folla per la metropolitana: la fila dura un'ora (VIDEO)

Nella fase 3 può volerci anche un'ora per prendere la metropolitana di Napoli. Non si tratta dei comuni ritardi del trasporto pubblico locale, cui i cittadini sono abituati. Bensì, l'attesa è dovuta principalmente alle file che si creano davanti ad alcune stazioni a causa degli accessi contingentati.

Il servizio metropolitana sembra non riuscire a soddisfare, contemporaneamente, l'aumento del flusso di passeggeri dovuto alla riapertura delle attività e, allo stesso tempo, le norme per il distanziamento sociale. Il risultato, sono le lunghe code all'esterno delle fermate. Nel video vengono mostrate le stazioni di Scampia e Chaiano, per accedere alle quali può volerci anche un'ora di fila.