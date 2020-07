Più controlli in spiagge e stretta su discoteche e sagre: attesa per il nuovo Dpcm di Conte

Attesa per il nuovo Dpcm, il decreto del presidente del Consiglio Giuseppe Conte, sul prolungamento della Fase 3. La scadenza imminente (14 luglio) delle misure della fase 3 impone nuove disposizioni e a tal riguardo martedì prossimo, il ministro della Salute Roberto Speranza interverrà in Parlamento per illustrare i dettagli delle nuove regole per il contenimento dell'epidemia da Covid-19. Dovrebbe anche essere prorogato lo stato di emergenza fino a fine 2020.

Le misure

Come riporta il Corriere delle sera, non sarà il governo a dare il via libera al ballo nei luoghi chiusi, anche se diverse regioni hanno concesso la possibilità di riaprire, imponendo regole sul distanziamento. In Campania è in vigore dal 4 luglio un protocollo di sicurezza per le attività di ballo (consentite) nelle discoteche e locali simili. Freno alle sagre e alle manifestazioni pubbliche.

Regole maggiormente restrittive in spiaggia dove è stato notato un certo lassismo sui distanziamenti. Mascherine sempre obbligatorie nei luoghi chiusi, sconsigliati i guanti per ragioni sanitarie sul cattivo utilizzo che ne potrebbe essere fatto.Nei locali pubblici resterà l’obbligo di controllare la temperatura corporea a tutti i clienti e al personale. Stop ai voli dai Paesi al rischio, al momento 13.