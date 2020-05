Fase 2 pronti ad riaprire rispettando le norme

Nota - Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di NapoliToday

Viviana Romano, titolare del centro estetico ‘Viviana Uomo e Estetica Viviana’ di Via Cavallerizza, 37, a Napoli. Lo urla a nome delle estetiste italiane: "finalmente il 18 maggio si riapre, abbiamo tutto in sicurezza anche se già da prima ogni centro estetico è formato da cabine individuali dove si effettuano trattamenti ad un solo cliente alla volta o dislocati in postazioni singole già distanziate tra loro. I clienti vengono accolti su appuntamento calcolato in base al tempo del singolo trattamento da eseguire. Difficilmente, quindi, si trovano i successivi clienti in attesa e in contatto diretta tra di loro " Viviana non si capacita del fatto che "troppo spesso la nostra categoria viene dimenticata, anche dallo stesso governo. Ma è giusto che si sappia che, già da prima del Covid19, il nostro lavoro si basava su metodologie di sanificazione, disinfezione e sterilizzazione pari a quelle di studi odontotecnci e medici. Ma ormai bisogna pensare al futuro e dal 18 maggio loro ci sono e vi aspettano.

