Troppa gente in strada, l'appello del sindaco nel napoletano: "Non costringetemi a fare ordinanza restrittiva"

Troppa gente in strada a Piano di Sorrento per l'inizio della Fase 2 e così il sindaco Vincenzo Iaccarino si vede costretto a redarguire i propri concittadini via social.

"Così non va bene. Stamani mi sono arrivate segnalazioni di assembramenti di cittadini senza mascherina, di chi fa jogging fuori orario e

di adolescenti non controllati dai genitori che camminano in gruppo per strada. Poi non ditemi che la Polizia Municipale è troppo severa. Non costringetemi a fare ordinanza restrittiva per tutelare la salute di quelli che rispettano le regole, ma anche di quelli che in maniera incosciente non lo fanno. Vi ho avvisati", scrive il sindaco Iaccarino parlando alla cittadinanza.