“Un farmaco per tutti” da portare in tutta Italia

Un'iniziativa di solidarietà per la cura delle persone più deboli da esportare in tutta Italia. È questo l'obiettivo che ha guidato l'ordine dei farmacisti della provincia di Napoli, insieme a Federfarma, al Santobono Pausilipon e al cardinale Crescenzio Sepe nel dar vita ad “Un farmaco per tutti”. Il progetto attivo da due anni in provincia di Napoli potrebbe presto arrivare in altre province italiane. A proporlo è stata l'onorevole Mara Carfagna che ha presentato una mozione al governo riguardo la distribuzione farmaceutica solidale e il contrasto alla povertà sanitaria.

Finora in provincia di Napoli, sono state donate 90mila confezioni di farmaci con un risparmio per il servizio sanitario nazionale di circa un milione di euro. Il tutto grazie alla solidarietà dei napoletani che hanno donato i farmaci, ed è possibile farlo tutti i giorni in farmacia, che adesso si proverà a replicare in tutta Italia. «Questa iniziativa è un ulteriore segnale di attenzione verso il territorio – sottolinea Vincenzo Santagada, presidente dell'ordine dei farmacisti di Napoli – e in particolare per quelle fasce sociali di cittadini che in questo momento soffrono e subiscono la cosiddetta povertà sanitaria».