Resta senza farmaco anti tumorale per un errore, corsa contro il tempo di un farmacista per recuperarlo

“La telefonata è arrivata sabato sera: per un mero errore di prescrizione un giovane ragazzo, in lotta contro un tumore, sarebbe rimasto senza medicinale”. Il Dott. Raffaele Marzano affida ad un post Facebook il racconto di una domenica speciale, che vede i farmacisti napoletani in “soccorso straordinario” di un papà angosciato per il proprio figlio senza medicinale.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

"La prassi burocratica avrebbe previsto una nuova prescrizione da parte del medico, la richiesta in farmacia, l’arrivo del farmaco il giorno dopo. Troppo tempo: così, contattato per le vie brevi, Gennaro Dello Iacovo, amministratore delegato Federfar.Na, decide per un’apertura straordinaria del deposito che si occupa della gestione e logistica dei farmaci di proprietà delle AASSLL e che le farmacie distribuiscono per loro conto, evitando ai cittadini di doversi recare presso distretti ed ospedali. Grazie alla collaborazione del responsabile della logistica Gianluca De Falco è tutto già pronto nelle prime ore di stamattina. “Ritiro e consegna - racconta il Dott. Marzano - non mi accorgo che sto sforando i limiti e la polizia mi insegue e mi ferma: dopo le spiegazioni sono comprensivi e compiaciuti. Quando arrivo, il padre del ragazzo mi prende la testa tra le mani e mi bacia in barba a qualsiasi precauzione… Al diavolo le mascherine, i Dpcm, le polemiche, il modo in cui ci fanno lavorare”. “Sono farmacista, rugbista e un inguaribile ottimista”, conclude il suo post il Dott. Marzano, interpretando lo stato d’animo di tanti farmacisti, in questo periodo tirati spesso in ballo per l’emergenza mascherine, dimenticandone il ruolo sociale e sanitario che hanno continuato a ricoprire anche durante l’emergenza coronavirus