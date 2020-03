Coronavirus, l'azienda Roche: "Il farmaco sembra funzionare, Napoli ci ha aiutato"

"Abbiamo chiesto all'Agenzia italiana del farmaco di aiutarci a definire un protocollo per la migliore utilizzazione del farmaco per evitare da un lato che il farmaco non venga utilizzato correttamente, dall'altro per dare delle risposte migliori ai pazienti. L'esperienza napoletana ci ha aiutato; questa sperimentazione deve nascere insieme ad AIFA". Sono le parole del presidente e amministratore delegato di Roche Farma Maurizio De Cicco. La Roche Farma produce il Tocilizumab, il farmaco che da qualche giorno viene utilizzato a Napoli per alleviare le conseguenze del Coronavirus (in particolare le difficoltà respiratorie).

Ieri Roche ha deciso di cedere gratuitamente il Tocilizumab, farmaco per l'artrite reumatoide che secondo l'esperienza del professor Ascierto del Pascale è efficace in pazienti intubati, a tutte le Regioni che ne fanno richiesta: "Dai risultati che abbiamo ottenuto e che ci vengono segnalati dai clinici che l'hanno utilizzato il farmaco sembra funzionare. Non è un vaccino ma un farmaco per altre indicazioni che pero' aiuta i pazienti che vengono intubati a migliorare la respirazione".

La Roche ha annunciato di voler mettere a disposizione anche i dipendenti dell'azienda farmaceutica per cercare di dare una mano.