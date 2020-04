"Altri due estubati con il metodo Ascierto"

"Altri due estubati ieri grazie al metodo Ascierto e da oggi sono in ospedale anche i quattro medici tedeschi che ieri sera abbiamo accolto a Boscotrecase. Con delibera n. 260 del 1 Aprile del direttore generale dell’Asl Napoli 3 Sud sono stati affidati i lavori per la realizzazione di 12 posti di terapia intensiva e rianimazione di ultima generazione e che saranno pronti per fine mese", scrive in una nota il sindaco di Boscotrecase, Pietro Carotenuto sui due estubati di ieri nell'ospedale anti Covid di Boscotrecase.

Continua dunque a dare effetti positivi il Tocilizumab, il farmaco anti-artrite impiegato dal team dell'oncologo Paolo Ascierto nella cura del Covid-19. "Non avremmo mai immaginato, da oncologi, di occuparci del coronavirus ma, nonostante l’emergenza che in queste settimane ci sta mettendo duramente alla prova, noi siamo sempre qui per i nostri pazienti. Siamo una squadra e come diciamo sempre “Uno + uno = Tre. Uniti si vince. Voi che potete restate a casa". Scrive in un post pubblicato oggi su Facebook Ascierto.