Farmaci per malattie croniche fuorilegge: l'operazione dei Nas

I carabinieri della Stazione di Ottaviano e del N.A.S. di Napoli, nell’ambito di una campagna di controlli finalizzati alla tutela della salute pubblica, con particolare riferimento alla commercializzazione dei farmaci vendibili dietro stretta prescrizione medica, hanno sanzionato una farmacia del centro cittadino, dove sono state rinvenute e sequestrate 63 fustelle riferite a specialità medicinali di diversa natura, utilizzate per la cura di malattie croniche, che erano state vendute o cedute irregolarmente, senza la preventiva acquisizione della prescrizione e con alterazione degli elementi identificativi.

Al titolare della farmacia sono state elevate sanzioni amministrative per 600 euro. Le fustelle relative ai farmaci irregolarmente immessi in commercio, per un valore di circa mille euro, sono state sequestrate.