Fantoccio anti-Lega a Quarto, risponde Salvini: "Vigliacchi, fate pena"

"Ancora atti intimidatori contro di me e contro la Lega. Vigliacchi, ci fate solo pena. Io non ho paura, e vado avanti, insieme alla nostra splendida comunità!". Matteo Salvini, leader della Lega, ha commentato così la notizia di una fantoccio con la maglia verde, esposto a testa in giù a Quarto. Sulla maglia verde è stata disegnata una svastica.