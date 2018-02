I familiari dei napoletani scomparsi in Messico: "Per noi giorni drammatici, aspettiamo la verità"

"Sono giorni oscuri e drammatici per noi, per favore evitate commenti pessimi". Così a NapoliToday Gino Bergamè, parente dei tre napoletani scomparsi in Messico. Bergamè riporta la notizia dei 33 poliziotti messicani messi sotto inchiesta e aggiunge: "Speriamo parlino presto e dicano la verità". Il direttore della polizia locale è irreperibile.