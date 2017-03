Le famiglie arcobaleno di tutta Europa si incontreranno a Napoli

Le famiglie arcobaleno di tutta Europa si incontreranno il 24 marzo a Napoli, per parlare di diritti dei nuclei composto da persone dello stesso sesso, alla luce delle recenti sentenze della magistratura. Sarà un importante giorno di confronto, come ha fatto sapere Giuseppina La Delfa, membro del direttivo di Nelfa, rete di associazioni delle famiglie lgbt in Europa.

"La città di Napoli ha accelerato con determinazione e coraggio il processo, tanto inevitabile quanto giusto, di affermazione, esercizio e tutela dei diritti di genere, sessuali e riproduttivi. Siamo orgogliosi di ospitare la conferenza europea delle famiglie omogenitoriali", ha dichiarato Daniela Villani, assessora alla Qualità della vita e alle pari opportunità del Comune partenopeo.

Sarà inoltre presente Monica Cirinnà, prima firmataria della legge sulle unioni civili, e Alexander Schuster, l'avvocato della coppia gay di Trento che hanno recentemente ottenuto il pieno riconoscimento della paternità dei due loro figli nati da maternità surrogata in Canada.