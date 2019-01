Villaricca, 31enne picchia la mamma, la sorella e il nonno novantenne

I Carabinieri della Stazione di Villaricca hanno arrestato un 31enne del luogo già noto alle forze dell'ordine. A seguito di richiesta al 112 i militari dell’Arma sono intervenuti in via Siani ove era avvenuta una violenta lite domestica scoppiata per futili motivi e nel corso della quale il 31enne aveva aggredito la madre 58enne, la sorella 28enne e il nonno di 90 anni. Bloccato, è stato portato in caserma.

I successivi approfondimenti hanno fatto emergere che non era nuovo a queste condotte violente e che negli ultimi mesi si era reso responsabile di vari episodi di maltrattamento nei confronti dei familiari. Le vittime sono ricorse a cure mediche all’ospedale di Giugliano. Sono state riscontrate “contusioni multiple e stato d’ansia” con prognosi di 7 giorni per la madre, 3 per la sorella e 5 per il nonno. L’arrestato attende il rito direttissimo.