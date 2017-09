Da Sorrento a Castellammare per rubare scooter | VIDEO

Una coppia, con tanto di figlio minorenne al seguito, è stata arrestata per aver rubato uno scooter. Da castellammare a sorrento per rubare un motorino. I carabinieri della compagnia di Sorrento hanno fermato i due di Castellammare, 44 e 37 anni.

I due sono stati sorpresi della telecamere di videosorveglianza, incrociati con i tabulati telefonici. Erano già noti alle forze dell'ordine per reati specifici. Il fatto in qustione risale al marzo scorso, quando marito e moglie, insieme al loro figlio 16enne, erano andati con l’auto di famiglia in Costiera sorrentina e lì avevano rubato uno scooter parcheggiato su via Rota di Sorrento, prima forzando il bloccasterzo e poi avvalendosi di un punteruolo per metterlo in moto.