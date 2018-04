Falso oculista a San Giorgio a Cremano: la scoperta di Luca Abete

L'inviato di Striscia la Notizia Luca Abete è andato a San Giorgio a Cremano per scovare un falso oculista. Nel servizio andato in onda nella puntata di venerdì del tg satirico di Canale 5, Abete ha mostrato come il falso dottore operasse in uno studio affollatissimo di pazienti.

Visite, controlli e prescrizioni da osservare, ma il nome e cognome del presunto oculista non è presente nell'anagrafica nella Federazione Nazionale dei Medici Chirurghi e Odontoiatri.

A dir poco contrariata la reazione dei collaboratori del falso medico all'arrivo dell'inviato di Striscia la Notizia nello studio. Il falso oculista è stato poi denunciato dalla Guardia di Finanza per esercizio abusivo della professione medica.

"In uno studio affollatissimo soprattutto da bambini con problemi di vista, opera un falso dottore, privo perfino della laurea in medicina. E come se non bastasse utilizza il nome di un oculista vero per ingannare gli ammalati e aumentare gli incassi!", scrive Luca Abete su Facebook.