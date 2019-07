Falso dentista beccato mentre operava: denunciato

Stava operando un paziente mentre sono arrivati i finanzieri e l'hanno scoperto. È successo a Grumo Nevano dove i militari del Comando provinciale di Napoli hanno scoperto un falso dentista. Operava all'interno di uno studio senza le necessarie autorizzazioni sanitarie ma con tutti i macchinari utilizzati solitamente dai professionisti del campo.

I finanzieri hanno scoperto che aveva solo una partita iva per l’esercizio dell’attività di estetica dentaria, mentre esercitava abusivamente la professione per questo motivo è stato denunciato insieme con l'accusa di furto di energia elettrica in quanto la rubava con un allaccio abusivo. La finanza ha sequestrato tutta l'attrezzatura medica e il locale utilizzato come studio all'esterno del quale c'era anche una targa con la sola scritta “dentista”.