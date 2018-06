Dentista abusivo a Torre Annunziata: sequestrato studio in casa

Aveva allestito uno studio dentistico nella sua abitazione. Lui odontotecnico senza laurea in medicina ed abilitazione all'esercizio della professione. Il tutto all'insaputa dei suoi clienti abituali. Denunciato un falso dentista a Torre Annunziata. L'uomo è stato scoperto dai finanzieri del gruppo oplontino che hanno anche posto sotto sequestro il suo studio improvvisato con tutta l'attrezzatura.

I militari hanno scoperto che esercitava abusivamente la professione. All'interno della sua abitazione aveva allestito il suo “studio medico”. Il 55enne è stato denunciato per esercizio abusivo della professione e per gestione non autorizzata di rifiuti pericolosi. Inoltre i militari stanno anche effettuando delle verifiche fiscali per capire come e se fatturasse le sue prestazioni.