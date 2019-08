Falsi incidenti, a Giugliano il monitoraggio elettronico anti truffa delle strade

Parte a Giugliano il monitoraggio elettronico delle strade, ai fini della manutenzione e dell’individuazione delle truffe.

"Da qualche giorno - spiega il sindaco di Giugliano Antonio Poziello - è partito il monitoraggio del livello di 'ammaloramento' di tutta la viabilità cittadina. Una speciale apparecchiatura registrerà lo stato di ogni singola strada della città. Ci sarà poi una gestione informatica degli interventi di manutenzione. Il servizio è previsto dalla nuova gara di manutenzione, che prevede un ampio rifacimento di strade e marciapiedi. E serve a garantire un migliore servizio, ma anche a mettere fine alle truffe ai danni del Comune attraverso richieste risarcitorie per 'insidie e trabocchetti', potendo l’Amministrazione dimostrare in ogni momento lo stato delle singole viabilità, la presenza di buche ed altro, il momento preciso del ripristino, e così via".

"Questa strumentazione - aggiunge Poziello - integra il software anti truffa di cui si è anche dotato l’ufficio contenzioso del Comune, che incrocia i dati di clienti, avvocati, testimoni, luoghi, date ed orari dei sinistri con altri analoghi ed è in grado di evidenziare eventuali anomalie, richieste sospette, 'abitualità' dei soggetti che chiedono risarcimenti. Chi immagina che il Comune di Giugliano possa essere il suo bancomat adesso dovrà fare attenzione. Una serie di richieste risarcitorie e sentenze anomale sono state già trasmesse all’autorità giudiziaria per le valutazioni. Altre seguiranno”.