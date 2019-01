Falsi incidenti e corruzione in tribunale: tre consulenti patteggiano

Arrivano le prime condanne per la vicenda dei falsi incidenti e degli episodi di corruzione negli uffici del Giudice di pace di Torre Annunziata. Tre consulenti tecnici hanno patteggiato condanne tra i due anni e un anno e sei mesi, accedendo anche al beneficio della sospensione condizionale della pena. Tra loro anche chi aveva ammesso di aver pagato una tangente ad un magistrato per poter continuare ad essere nominato.

Secondo la ricostruzione della procura, confermata anche da alcuni indagati, esisteva una vera e propria lista nera in cui si rischiava di finire nel caso in cui non fosse stata corrisposta la tangente al giudice di pace corrotto. A seguito delle condanne è arrivata anche la scarcerazione di uno dei consulenti coinvolti. Si chiude così la prima fase processuale di una vicenda che sarà molto più articolata e proseguirà nei mesi a seguire.