Falsi incidenti stradali, sgominata banda di napoletani che truffava gli anziani

Sgominata una banda di truffatori napoletani in trasferta a Milano. In cinque sono finiti nei guai. La banda operava a Napoli, Parma e in Spagna.

Le indagini del Comando provinciale dei carabinieri di Milano hanno portato alla luce numerosi episodi di truffa agli anziani, che hanno fruttato ai malviventi oltre 200mila euro. Le truffe sono state messe a segno attraverso la tecnica dei finti incidenti, comunicati ai malcapitati attraverso telefonate di falsi avvocati o carabinieri.