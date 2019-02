Griffe contraffatte ma "di lusso": sequestro da 3 milioni di euro e 14 misure cautelari

Quattordici misure cautelari, 1,5 milioni di prodotti contraffatti sequestrati. Si tratta del bilancio di un'operazione avvenuta in provincia di Napoli, a Roma, e nelle province di Pescara e Brescia. La Guardia di Finanza ha smantellato un'associazione per delinquere finalizzata alla distribuzione e alla commercializzazione di capi ed accessori di abbigliamento contraffatti.

L'organizzazione criminale produceva tutte le ''parti di prodotto'' (etichette, bottoni, lampo, fibbie e pendagli) poi applicate sui capi ed accessori di abbigliamento che, una volta ultimati, erano venduti al dettaglio all'interno del cosiddetto ''mercato parallelo'' su gran parte del territorio nazionale in particolare in Campania, Lombardia, Abruzzo e Lazio. Gli articoli venivano contraffatti grazie all'utilizzo di macchinari professionali con all'interno matrici in grado di imprimere marchi con le stesse caratteristiche dei modelli originali.

Sequestrati oltre 1,5 milioni di pezzi, tra capi di abbigliamento e materiale necessario per il confezionamento, 5 macchinari e plotter e 25 cliché in ferro riproducenti, tra gli altri, i marchi Gucci, Adidas, Nike, Louis Vuitton, Michael Kors. Gli articoli sequestrati, immessi in commercio, avrebbero fruttato all'organizzazione oltre 3 milioni di euro. Il prezzo di vendita era peraltro mai inferiore ai 30 euro per ciascun capo.

Altre due persone destinatarie del provvedimento cautelare sono risultate attualmente all'estero.