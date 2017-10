Denuncia una finta rapina: nei guai la responsabile di un ristorante

Simulazione di reato e appropriazione indebita. Sono i reati per cui è stata denunciata una 25enne, responsabile di un ristorante in via Caracciolo. La giovane lo scorso 10 ottobre aveva denunciato di essere stata rapinata di 7mila euro circa in via Tommaso Campanella.

Secondo il suo racconto, con l'incasso del locale si era diretta in banca. All'esterno di questa però dei rapinatori l'avevano minacciata con una pistola ed uno di loro era andato via con la borsa contenente i contanti. Una versione che non ha mai convinto la polizia. Secondo gli inquirenti, la 25enne si era inventata tutto per appropriarsi lei stessa dei soldi.

Si indaga per verificare se la ragazza sia stata aiutata da un complice.