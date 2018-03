Pozzuoli, si introduce in una falegnameria e ruba attrezzi da lavoro: arrestato

I carabinieri della compagnia di Pozzuoli hanno tratto in arresto per furto aggravato un 40enne di Soccavo, già noto alle forze dell'ordine. L'uomo forzava la porta d'ingresso di una falegnameria in via Vecchia Campana e rubava utensili professionali del valore di 5mila euro. Mentre si apprestava a caricarli su una vettura è stato bloccato e arrestato dai carabinieri che avevano visto suoi i movimenti, da subito apparsi sospetti, durante un servizio di controllo del territorio. La refurtiva è stata recuperata e restituita al proprietario. L'arrestato è stato tradotto nel carcere di Poggioreale.