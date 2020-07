Falchetto ferito sulla corsia di sorpasso in autostrada: il provvidenziale intervento della Polizia Stradale

Una pattuglia del Distaccamento Polizia Stradale di Nola, in servizio sulla Autostrada A/30 (tratta Nola – Mercato San Severino), ha notato nel tardo pomeriggio di giovedì un grosso uccello rapace sulla corsia di sorpasso, all’altezza del chilometro 24+600 (comune di Palma Campania).

Il volatile, a causa delle grosse dimensioni e di una evidente ferita al lato sinistro della testa che gli impediva di riprendere il volo, stava provocando dei pericoli al traffico veicolare pertanto i componenti della pattuglia, tempestivamente, sono intervenuti provvedendo, con non poche difficoltà, al recupero dell’animale per porlo in sicurezza.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

Successivamente, il rapace ferito, della specie “falchetto”, è stato affidato alle cure del personale veterinario della ASL Napoli 1 - settore C.R.A.S.(Centro Recuperi Animali Selvatici).