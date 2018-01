Inseguimento in piazza Garibaldi, i 'Falchi' bloccano un ladro di smartphone

In piazza Garibaldi, questo pomeriggio, un 23enne di nazionalità romena ha prima osservato la sua vittima mentre chattava, poi gli ha rubato lo smartphone. Alla scena hanno assistito gli agenti dei “Falchi” della VI sezione Criminalità Comune della Squadra Mobile, in transito in quel momento in Piazza Garibaldi. I poliziotti hanno inseguito il giovane rapinatore, riuscendo a bloccarlo poco distante, dopo un’accesa colluttazione. La vittima, un’insegnante di lettere, è rientrata così in possesso del telefono cellulare appena recuperato dai poliziotti.

Il ladro, alloggiato nel campo rom di S. Maria del Pozzo, solo cinque giorni fa era stato arrestato e condannato ad otto mesi di reclusione, beneficiando della sospensione della pena, perché riconosciuto colpevole del reato, in concorso con un minore, di furto di cavi di rame. Il 23enne è stato condotto alla Casa Circondariale di Poggioreale.