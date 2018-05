I “falchi” trovano un minorenne con un coltello: denunciato

Quando si è accorto che erano poliziotti ha fatto un gesto istintivo: buttare via il coltello che aveva nella mano destra. Così i “falchi” hanno trovato un minorenne in possesso di un coltello a serra manico. Il giovanissimo era insieme ad un altro minorenne a piazza Scipione Ammirata quando gli si sono avvicinati gli agenti in moto.

Appena hanno provato a controllarli, è venuto subito fuori il coltello della lunghezza di 15 centimetri e la lama di sette. Il minorenne è stato denunciato per porto abusivo d'arma ed entrambi sono stati affidati ai loro genitori. Continuano intanto i controlli della polizia per provare a contrastare il fenomeno delle baby gang.