Violenza giovanile, 17enne trovato in possesso di un coltello

Proseguono i controlli “Progetto sicurezza giovani” della Polizia di Stato che, nella serata di ieri, hanno portato alla denuncia in stato di libertà di un minorenne. Gli agenti della sezione Falchi della sest sezione della Squadra Mobile, nell’ambito dei servizi di prevenzione sul territorio hanno sottoposto a controllo, in Via S. Cosmo fuori Porta Nolana, un folto numero di ragazzi, tre dei quali minori dei 18 anni.

Uno dei ragazzi controllati, un 17enne appunto, è stato trovato in possesso di un coltello “a farfalla”, motivo per il quale è stato denunciato. Il giovane, in compagnia di alcuni ragazzi maggiorenni, che registravano pregiudizi di Polizia, è stato affidato ai genitori.