Il video messaggio di Fabrizio Frizzi per il giornalista napoletano malato: "Aveva fatto commuovere mia madre"

"L'uomo che ha fatto commuovere mia madre e le ha regalato un sorriso in questo momento difficile e che oggi la farà piangere per l'immenso dispiacere che proviamo tutti. Un uomo perbene Fabrizio Frizzi, una persona disponibile e dal cuore grande. Buon viaggio e grazie ancora".

Pio Russo, giornalista napoletano di Radio Amore, affetto da una malattia autoimmune, che lo costringe a stare su una sedia a rotelle, ha pubblicato oggi sul proprio profilo Facebook il video con il quale Fabrizio Frizzi, poco più di un mese fa, nonostante fosse già debilitato, gli ha voluto inviare in segno di solidarietà.

Ecco invece il post pubblicato un mese fa da Pio Russo, dopo aver pubblicato il video messaggio di Frizzi per la prima volta.

"Non finirò mai di ringraziare mia madre per tutto quello che ha fatto per me e per quanto, nonostante acciacchi e stanchezza, sta facendo per assistermi in questo momento così difficile. Stasera però grazie ad un amico fantastico ed un grande musicista come Auro Zelli che si è attivato per riuscire a realizzare un suo sogno ed un uomo, Fabrizio Frizzi, che nonostante il grande successo è rimasto umile e malgrado i suoi recenti problemi di salute ha avuto un bellissimo pensiero per lei ed anche per me, sono riuscito a farla felice. Mi commuove sempre più l'affetto che mi circonda".