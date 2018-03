Dolore e sgomento per la morte di Fabrizio Frizzi: "Era uno di noi"

Ha suscitato sgomento e dolore anche a Napoli la morte di Fabrizio Frizzi. Il popolare conduttore Rai era amato al Sud, per la sua professionalità e l'abilità di entrare "nelle case degli italiani" in punta di piedi, con discrezione ed eleganza. "Gli volevamo bene perché era come uno di famiglia", spiegano gli intervistati. "Una persona umile, e intelligente".